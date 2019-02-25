مكافحة اجرام كربلاء تلقي القبض على سارق لأحد دور العبادة

2019/02/25 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام في كربلاء من احد الاشخاص بوجود حادث سطو على احد دور العبادة غربي المدينة فوراً تم الانتقال الى محل

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