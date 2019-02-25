2019/02/25 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الادارية لنادي أربيل الرياضي، اليوم الاثنين، ان فريقها الكروي سيلعب اليوم امام الزوراء بدافع الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الله مجيد: مباراة اربيل امام الزوراء صعبة ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الله مجيد: مباراة اربيل امام الزوراء صعبة ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).