نوكيا تطرح هاتفاً بسعرمناسب وغيرمسبوق

2019/02/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “إتش إم دي” المطورة لهواتف “نوكيا” خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة عن هاتفها “بيور فيو”، الذي يتمتع بقدرات تصوير “خارقة”.ويدعم الهاتف خمس كاميرات تعمل معا، وتصل دقة الصور الملتقطة به إلى 240 ميغابكسل، ويتميز نظام التصوير في “بيور فيو” بأن أجهزة الاستشعار الخاصة به بمقدورها “امتصاص الضوء” بمعدل يزيد […]

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