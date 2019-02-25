أردوغان يؤكد عدم استعداده للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

2019/02/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عدم استعداده للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدا في الوقت نفسه على الحب والتقدير الذي يحظى به الشعب المصري في قلوب الأتراك.وقال أردوغان في مقابلة مع محطتي ” Kanal D ” و “CNN TURK ” التلفزيونيتين المحليتين :”جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل […]

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