خلية الإعلام الأمني تؤكد تسلمها من قوات سوريا الديمقراطية 280 عنصرا من تنظيم داعش يحملون الجنسية العراقية

2019/02/25 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت خلية الإعلام الأمني يوم الاحد تسلمها من قوات سوريا الديمقراطية 280 عنصرا من تنظيم داعش يحملون الجنسية العراقية وعلى شكل وجبتين خشية من اطلاق سراحهم.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه "من خلال المعارك بين قوات قسد وداعش اعتقلت قوات ( قسد ) السورية عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل".

واضاف البيان انه "جرى تسليم 280 عنصرا منهم لحد الان إلى وزارة الداخلية وتفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات ( قسد ) جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح (العراقيين) والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الامنية العراقية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

واردف البيان انه "بناءً على ذلك تم تسلم وجبتين منهم وماتزال العملية مستمرة لغاية اكتمال العدد".

وتابع البيان ان "القوات الامنية تجري عملية تسلم الاسماء أولا وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحقهم واتخذت الاجراءات السليمة وفق القانون واحالتهم مخفوربن من قبل وزارة الداخلية لإكمال الإجراءات القانونية واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

واختتمت الخلية بيانها بالقول ان "هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط".

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