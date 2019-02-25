بضربتي جزاء ريال مدريد يفوز على ليفانتي

2019/02/25 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه ليفانتي (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن الجولة الـ25 من الليجا.وجاء هدفا الفريق الملكي من ضربتي جزاء، عبر كريم بنزيما في الدقيقة 43، وجاريث بيل بالدقيقة 78، فيما أحرز روجر مارتي هدف ليفانتي الوحيد، في الدقيقة 60.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة […]

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