لقطة الموسم بين حارس تشلسي مدربه ساري

2019/02/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شهدت مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أقيمت الأحد، موقفا غريبا، يندر مشاهدته في مباريات بهذا المستوى.الموقف الغريب حدث في الثواني الأخيرة من عمر المباراة حين رفض حارس مرمى تشلسي الخروج من الملعب، واستبداله بحارس آخر.وخسر “البلوز” اللقب أمام نادي مانشستر سيتي، بركلات الترجيح 3-4، بعد نهاية الوقت […]

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