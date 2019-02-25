2019/02/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكام الولايات في البيت الأبيض، الأحد، إنه “سعيد” مادامت كوريا الشمالية مستمرة في وقف اختبار الأسلحة.وأدلى ترامب بهذه التصريحات عشية توجهه لعقد ثاني لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام في 27 و28 شباط الجاري.وقال الرئيس الأميركي إنه “يعتقد أنه متفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: استمرار ايقاف كوريا الشمالية لاختبار الاسلحة يجعلني سعيداً) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: استمرار ايقاف كوريا الشمالية لاختبار الاسلحة يجعلني سعيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).