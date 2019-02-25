نقيب اطباء البصرة يبحث مع قائد الشرطة تثبيت مفارز حماية داخل المستشفيات لتأمين حماية الأطباء والملاكات من الاعتداءات

2019/02/25 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس فرع نقابة الاطباء في البصرة مشتاق جاسب أبو الهيل مع قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح الحلفي مطالب الأطباء التي تم رفعها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح السبت الماضي في مقر النقابة .وطالب أبو الهيل خلال اللقاء بتثبيت مفارز شرطة داخل المستشفيات لتأمين حماية الأطباء و الملاكات العاملة فيها من الاعتداءات […]

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