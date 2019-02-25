زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

2019/02/25 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، امس الأحد، في جزيرة سولاوسي الواقعة في مقاطعة غورونتالو الإندونيسية.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، وقع الزلزال على عمق 71 كلم تحت سطح الأرض ويبعد 21 كلم عن منطقة بواليمو التابعة لمقاطعة غورونتالو.

ولم يتم تسجيل وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



كما لم تحذر الهيئة عن احتمال حدوث موجات تسوناني بعد الزلزال.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 4 آلاف و340 شخصا مصرعهم جراء زلزال بقوة 7.5 ضرب خليج بالو في جزيرة سولاوسي.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

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