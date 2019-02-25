2019/02/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استولت قوات الاحتلال الأميركي على أطنان من الذهب كانت بحوزة تنظيم داعش الاجرامي في جيبه الأخير في شرق الفرات، كان سرقها من مناطق سيطرته في سورية والعراق، وأنها أعطت جزءاً منها للميليشيات الكردية.وأكد موقع “باسنيوز” الإخباري الكردي نقلاً عن مصادر، لم يسمها: إن عشرات الأطنان (من الذهب) كانت بحوزة التنظيم في جيبه الأخير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باسنيوز: الاحتلال الأميركي يستولي على ذهب “داعش” المسروق alansaar.

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