2019/02/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..وجه رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، رسالة قوية للمشاركين في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ قبل انطلاقها، بالتأكيد أن أوروبا فشلت في التعامل مع الوضع في سورية الغائبة عن القمة.وخلال مؤتمر صحفي قبل مغادرته لحضور القمة، قال رئيس الوزراء التشيكي بحسب وكالة “سبوتنيك”: في الواقع نحن، تركنا مواقفنا في سورية، “من وجهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابيش: أوروبا فشلت في التعامل مع الوضع في سوريا alansaar.

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