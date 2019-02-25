الرئيس صالح يؤكد للمك سلمان رغبة العراق في تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة

2019/02/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الاحد، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية – الأوروبية، الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان لمكتب الرئيس صالح تلقى “النور نيوز” نسخة منه “أكد الرئيس حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة” مشددا على ان “العراق تبنى سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، ورغبته الجادة بتعزيز وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر والأزمات على الساحتين العربية والإقليمية”.

واضاف البيان “بدوره أكد العاهل السعودي حرص بلاده على وحدة العراق، مجددا وقوف المملكة إلى جانب العراق في تصديه لعصابات الإرهاب، معربا عن أمله بتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين”.

‎وتبادل رئيس الجمهورية والملك سلمان بن عبد العزيز وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتطورات على الصعيدين العربي والدولي.

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