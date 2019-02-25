تنتظر الحل.. مشاكل وحقائق الواقع الزراعي في محافظة نينوى

2019/02/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىعقد عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى ورشة عمل بعنوان “امكانية تطوير القطاع الزراعي في غرب نينوى”، لمعرفة مشاكل هذا القطاع ومشروع ري الجزيرة واحتياجاته”، ونوقشت اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي لمنطقة تعد سلة خبز العراق.

وقال النائب منصور المرعيد لـ “النور نيوز” ان “مشاكل نينوى كثيرة وجمة والنقطة المهمة هي الركود الاقتصادي والبطالة، بعد نقاشنا مع رئيس مجلس النواب حول المشاكل تم تقسيم المحافظة حسب نوع المشكلة، مثلا غرب نينوى نجد ان مشروع ري الجزيرة الشمالي يغطي مساحة واسعة وقد توقف بسب داعش وعمليات التخريب التي لحقت به”.

واضاف “عقدنا ورشة في مكتب مجلس النواب بمدينة الموصل عمل بحضور النائب منى العبيدي وعضو مجلس المحافظة عويد الجحيشي ومدراء الزراعة والموارد المائية ومدير مشروع ري لجزيرة ومدير شركة الحبوب ومسؤولي الشعب الزراعية غرب نينوى، والأشخاص ذو العلاقة لمناقشة المشاكل وتم استعراض مشاكل الزراعة والري للخروج بتقرير موحد لكيفية التعامل مع السلطة التنفيذية ودفعها تجاه حل هذه المشاكل”.

ولفت المرعيد “عند تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي سيوفر فرص عمل لنحو نصف مليون شخص واذا وفرنا فرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي ستحل الكثير من المشاكل اضافة الى ان نينوى تعد سلة خبز العراق وبهذا سيمكن توفير الكثير من المحاصيل الزراعية المهمة والاستراتجية للعراق في مقدمتها لحنطة والشعير”.

ولفت عضو مجلس النواب “هذه الورشة لا تعني اهمال باقي مناطق المحافظة، نعمل على تدوير عجلة الاقتصاد في جميع مناطق المحافظة بدء من القطاع الزراعي الى القطاع النفطي”.

وتطرق الحضور الى “اهم المشاكل التي يعاني منها الفلاح في هذه المناطق”.

وقال مدير زراعة في نينوى دريد حكمت طوبية “تعد نينوى سلة خبز العراق وتوفير نحو 30% من حاجة البلد من الحبوب، نتوقع ان تكون غلة الشعير لهذا العام نحو 300 الف طن وحاجة البلد نحو مليون طن، و 700 الف طن وأكثر من الحنطة وحاجة العراق ثلاثة ملايين طن”.

واضاف “لدينا 100 الف مزارع في نينوى، وهذا يعد اكبر رقم من المزارعين في عموم محافظات العراق، نحتاج لزيادة كميات الأسمدة، وكذلك توفير البذور تمت المصادقة على 66 الف طن من بذور الحبوب ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي لكن ما وصلنا 37 الف طن وانتهى موسم البذار، بسبب عدم توفر البذور في الوزارة”.

وتابع “ما هو ذنب الفلاحين لذلك لجئوا الى شراء البذور من السوق بسعر تجاري 750 الف دينار للطن لانهم وجدوا ان هذا موسم جيد من الامطار”.

من جانبه قال مسؤول شعبة زراعة زمار محمد صالح عبيد “زمار مساحتها 270 الف دونم من ضمنها 230 صالحة للزراعة، نعاني من أرتفاع أسعار السماد ورفع الدعم عن الوقود المسلم للمزارعين لتشغيل المكائن الذي كان موجود في السابق”.

وتابع “غياب الدعم للثروة الحيوانية تم تخصيص 3 كغم من العلف فقط وموجود في محافظة ديالى وعلى الفلاح الذهاب الى هناك لاستلامه وتبين انه غير صالح لتقديمه للحيوانات بينما كان في السابق يتم توزيعه بكميات اكير وفي الموصل”.

واضاف “لحد اليوم يعاني المزارعين من عدم حصولهم على استمارة التصريح الامني، الفلاح بدون تصريح امني لا يحصل على اَي مستحقات او دعم من الدولة”.

مسؤول شعبة زراعة ربيعة دواد الشلال قال “مساحة ربيعة 550 الف دونم فقط 40 الف غير صالحة للزراعة كونها منطقة صخرية، والباقي جميعها صالحة للزراعة وفيها 11 الف مزارع وفلاح”.

واضاف “تزرع في ربيعة الحبوب وكذلك الغلة الصيفية من البطاطا والطماطة والمحاصيل الاخرى”.

وقال النائب منصور المرعيد لـ “النور نيوز” ان “مشاكل نينوى كثيرة وجمة والنقطة المهمة هي الركود الاقتصادي والبطالة، بعد نقاشنا مع رئيس مجلس النواب حول المشاكل تم تقسيم المحافظة حسب نوع المشكلة، مثلا غرب نينوى نجد ان مشروع ري الجزيرة الشمالي يغطي مساحة واسعة وقد توقف بسب داعش وعمليات التخريب التي لحقت به”.

واضاف “عقدنا ورشة في مكتب مجلس النواب بمدينة الموصل عمل بحضور النائب منى العبيدي وعضو مجلس المحافظة عويد الجحيشي ومدراء الزراعة والموارد المائية ومدير مشروع ري لجزيرة ومدير شركة الحبوب ومسؤولي الشعب الزراعية غرب نينوى، والأشخاص ذو العلاقة لمناقشة المشاكل وتم استعراض مشاكل الزراعة والري للخروج بتقرير موحد لكيفية التعامل مع السلطة التنفيذية ودفعها تجاه حل هذه المشاكل”.

ولفت المرعيد “عند تشغيل مشروع ري الجزيرة الشمالي سيوفر فرص عمل لنحو نصف مليون شخص واذا وفرنا فرص العمل وتحسين الواقع الاقتصادي ستحل الكثير من المشاكل اضافة الى ان نينوى تعد سلة خبز العراق وبهذا سيمكن توفير الكثير من المحاصيل الزراعية المهمة والاستراتجية للعراق في مقدمتها لحنطة والشعير”.

ولفت عضو مجلس النواب “هذه الورشة لا تعني اهمال باقي مناطق المحافظة، نعمل على تدوير عجلة الاقتصاد في جميع مناطق المحافظة بدء من القطاع الزراعي الى القطاع النفطي”.

وتطرق الحضور الى “اهم المشاكل التي يعاني منها الفلاح في هذه المناطق”.

وقال مدير زراعة في نينوى دريد حكمت طوبية “تعد نينوى سلة خبز العراق وتوفير نحو 30% من حاجة البلد من الحبوب، نتوقع ان تكون غلة الشعير لهذا العام نحو 300 الف طن وحاجة البلد نحو مليون طن، و 700 الف طن وأكثر من الحنطة وحاجة العراق ثلاثة ملايين طن”.

واضاف “لدينا 100 الف مزارع في نينوى، وهذا يعد اكبر رقم من المزارعين في عموم محافظات العراق، نحتاج لزيادة كميات الأسمدة، وكذلك توفير البذور تمت المصادقة على 66 الف طن من بذور الحبوب ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي لكن ما وصلنا 37 الف طن وانتهى موسم البذار، بسبب عدم توفر البذور في الوزارة”.

وتابع “ما هو ذنب الفلاحين لذلك لجئوا الى شراء البذور من السوق بسعر تجاري 750 الف دينار للطن لانهم وجدوا ان هذا موسم جيد من الامطار”.

من جانبه قال مسؤول شعبة زراعة زمار محمد صالح عبيد “زمار مساحتها 270 الف دونم من ضمنها 230 صالحة للزراعة، نعاني من أرتفاع أسعار السماد ورفع الدعم عن الوقود المسلم للمزارعين لتشغيل المكائن الذي كان موجود في السابق”.

وتابع “غياب الدعم للثروة الحيوانية تم تخصيص 3 كغم من العلف فقط وموجود في محافظة ديالى وعلى الفلاح الذهاب الى هناك لاستلامه وتبين انه غير صالح لتقديمه للحيوانات بينما كان في السابق يتم توزيعه بكميات اكير وفي الموصل”.

واضاف “لحد اليوم يعاني المزارعين من عدم حصولهم على استمارة التصريح الامني، الفلاح بدون تصريح امني لا يحصل على اَي مستحقات او دعم من الدولة”.

مسؤول شعبة زراعة ربيعة دواد الشلال قال “مساحة ربيعة 550 الف دونم فقط 40 الف غير صالحة للزراعة كونها منطقة صخرية، والباقي جميعها صالحة للزراعة وفيها 11 الف مزارع وفلاح”.

واضاف “تزرع في ربيعة الحبوب وكذلك الغلة الصيفية من البطاطا والطماطة والمحاصيل الاخرى”.

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