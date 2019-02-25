2019/02/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال شقيقين اثنين بتهمة الارهاب عقب مشاجرة عائلية شهدت اطلاق نار .

وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان مشاجرة بين اسرتي شقيقين في قضاء النصر انتهت بتبادل لاطلاق النار وتهديد لارواح المدنيين .

وبين ان

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن اعتقال شقيقين اثنين بتهمة الارهاب عقب مشاجرة عائلية شهدت اطلاق نار .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان مشاجرة بين اسرتي شقيقين في قضاء النصر انتهت بتبادل لاطلاق النار وتهديد لارواح المدنيين .وبين ان الشرطة هرعت الى مكان الحادث واعتقلت الشقيقين اللذين يبلغان من العمر 29 و 30 عاما واحالتهما الى القضاء وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب بسبب اقدامهما على اطلاق النار .انتهى،ت ع ح .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرة عائلية تنتهي باعتقال شقيقين بتهمة الارهاب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرة عائلية تنتهي باعتقال شقيقين بتهمة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).