باريس هيلتون تواعد نجماً يصغرها بـ10 أعوام

2019/02/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع “باريس هيلتون” عثرت على حب جديد يملئ الفراغ الذي أحدثه انفصالها عن خطيبها الاسترالي “كريس زيلكا”.

أفادت تقارير أجنبية أن “باريس هيلتون”، البالغة من العمر 38 عامًا، على علاقة مع مغني الراب “ماشين غان كيلي” الذي يصغرها بـ10 أعوام، حيث التقيا في حفل عشاء أقيم للاحتفال بالعدد الثاني لمجلة TINGS في لوس أنجلوس ليلة الجمعة الماضية.

وقد نشرت وريثة فنادق هيلتون العديد من مقاطع الفيديو والصور تجمعها بـ”كيلي” عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي إحدى الصور يظهر مغني الراب يضع يده حول مؤخرتها، في حين قامت هي بالاقتراب إليه ورفعت إحدى قدميها عاليًا.

وبعد انتهاء الحفل، توجَّها إلى فندق Delilah لتناول مشروب، وحظيا بالكثير من المرح، كما بدا واضح الانسجام بينهما لدرجة كبيرة.

وفي وقت سابق، احتفلت “باريس” بعيد ميلادها الـ38 عبر تحطيم قالب الحلوى على شكل قلب وردي بحذائها البرَّاق.

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