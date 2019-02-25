2019/02/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكك نجم المنتخب الوطني الدولي الأسبق أحمد راضي في نزاهة انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية الاخيرة وفاز برئاستها رعد حمودي لولاية ثالثة.وقال راضي في برنامج {كوورة} الرياضي مساء الأحد ان “الوضع الرياضي مربك من جميع الجهات والاسباب واضحة تمكن في غياب الاسس الرئيسة والمتمثلة بالضوابط والقوانين الرياضية التي يتم البناء وفقها”، لافتا الى ان “الضوابط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راضي يكشف عن مشروع رياضي ويهاجم الانتخابات الاولمبيه) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راضي يكشف عن مشروع رياضي ويهاجم الانتخابات الاولمبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).