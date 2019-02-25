مدير عام شركة الموانئ يبحث في لندن مع المنظمة البحرية الدولية تطوير العمل البحري في العراق

2019/02/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير عام شركة موانئ العراق الدكتور صفاء عبدالحسين مع المنظمة الدولية البحرية في لندن بحضور الملحق البحري علي عباس.محاور عدة تخص تطوير العمل البحري في العراق وفق معايير المنظمة الدولية البحرية.وذكر عبد الحسين في تصريح له ” ان من اهم تلك المحاور هو تطبيق متطلبات السلامة البحرية على الوحدات البحرية العراقية لغرض […]

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