الحلقة الثالثة من قصة ثامر الغضبان : من زمن علاوي الى عبد المهدي، والغضبان في ارفع المناصب .. لماذا، ومن يقف خلف ذلك ؟!

2019/02/25 | 09:43

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بغداد- العراق اليوم:

لربما لا يتصور البعض أن اياد خفية قادرة ومتمكنة تدفع ببعض الوجوه الى سدة السلطة في عراق اليوم، د...





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