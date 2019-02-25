حزب بارزاني يكشف عن حدث سياسي نهاية الاسبوع بشأن حكومة كردستان

2019/02/25 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن حدث سياسي نهاية الاسبوع بشأن تشكيل حكومة كردستان.



وقال ع...





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