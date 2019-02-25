الزوراء بضيافة اربيل اليوم في الجولة 19 من الدوري الممتاز

2019/02/25 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل فريق الزوراء اليوم الاثنين، ضيفا على ملعب فرانسو حريري عندما يلاقي اصحاب الارض فريق اربيل في مباراة لحساب الجولة التاسعة عشرة والاخيرة من الدور الاول للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

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