2019/02/25 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة صلاح الدين : احباط هجوم ارهابي على مصفى صلاح الدين 1

25/02/2019 09:36:00 AM |

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واع / مكتب صلاح الدين / س .م

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين ، الاثنين ، عن إحباط هجوم إرهابي على مصفى صلاح الدين 1.

وذكر قائد الشرطة اللواء قنديل الجبوري في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "هجوما إرهابيا استهدف اليوم، مصفى صلاح الدين ١، واستمر لمدة ثلاث ساعات الا ان صمود ابناء القوات الأمنية منع العناصر المهاجمة من الدخول الى داخل المصفى".

وأضاف، أن "عدد المهاجمين اكثر من خمسة عشر مهاجماً بينهم انتحاريين"، مؤكداً "مقتل ثلاثة منهم والقبض على اخر وحرق سيارتهم فيما لاذ بقية الارهابيين بالفرار باتجاه جبال مكحول".

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