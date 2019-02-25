شركة الموانئ تبحث مع المنظمة البحرية الدولية تطوير العمل البحري في العراق

2019/02/25 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مدير عام شركة موانئ العراق الدكتور صفاء عبدالحسين مع المنظمة الدولية البحرية في لندن بحضور الملحق البحري علي عباس.محاور عدة تخص تطوير العمل

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