استطلاع.. ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي ماكرون

2019/02/25 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع، اليوم الاثنين، ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مستويات لم تحدث منذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في منتصف تشرين الثاني، مع

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