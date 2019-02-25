معسكر رئيس السنغال يعلن إعادة انتخابه وسط رفض من المعارضة

2019/02/25 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فريق الرئيس السنغالي ماكي سال إنه أعيد انتخابه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم الأحد، ولكن المعارضة قالت إن النتائج الأولية أظهرت أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية.

وكان من المرجح فوز سال في الانتخابات بعد تحقيقه نموا اقتصاديا قويا خلال فترة رئاسته الأولى على الرغم من انتقاد جماعات حقوقية له لتضييقه على منافسيه ولكن كان من المتعين عليه الفوز بأغلبية الأصوات لتفادي خوض جولة ثانية في 24 مارس آذار.

ويُنظر منذ فترة طويلة لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا على أنه أكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة.



وشهدت البلاد انتقالات سلمية للسلطة منذ استقلالها في عام 1960.

وقال محمد ديون رئيس الوزراء وحليف سال إن النتائج الأولية أظهرت فوز سال في 13 من بين 14 منطقة وحصوله على 57% من الأصوات.

وقال ديون للصحفيين “علينا تهنئة الرئيس على إعادة انتخابه في الجولة الأولى”

وتتناقض تصريحاته مع تصريحات أدلى بها في وقت سابق مرشح المعارضة عثمان صونكو وهو مفتش ضرائب سابق يحظى بشعبية لدى الشبان وإدريس سك الذي يخوض الانتخابات لثالث مرة وهو رئيس وزراء سابق .



وقالوا إن الانتخابات ستشهد جولة ثانية.

وقال سك في مؤتمر صحفي مع صونجو ” النتائج التي جمعناها حتى الآن تسمح لنا بقول ذلك.

“لن نسمح لرئيس منتهية ولايته قمع إرادة الشعب”.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بحلول يوم الجمعة على الأكثر.

وحظي سال بدعم بعد طرحه خطة طموح للإصلاح وبرنامجا للبنية الأساسية ساعدا على نمو الاقتصاد السنغالي الصغير الذي يعتمد على تصدير الأسماك أكثر من ستة في المئة العام الماضي فيما يعد واحدا من أعلى معدلات النمو في أفريقيا.

ووعد أيضا سال (57 عاما) بتوفير رعاية صحية شاملة وتعليم جيد.

وتُحظر استطلاعات الرأي خلال الفترة السابقة للانتخابات ولكن استطلاعا أجرته شركة بيانات سنغالية في نوفمبر تشرين الثاني أعطى سال 45% من الأصوات.



ولم يحصل أي من منافسيه الأربعة على أكثر من 16 في المئة.

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