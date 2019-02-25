2019/02/25 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..قصف مجاهدو حركة انصار الله، الاثنين، تجمعات العسكريين السعوديين والمرتزقة، في جبهات جيزان، كما تم تدمير آلية عسكرية في نجران.وأوضح مصدر عسكري لوسائل اعلام يمنية وتابعه /الانصار/ أن قوة الإسناد المدفعي استهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بعدد من القذائف في موقع الحسكول وقبالة جبل قيس محققة إصابات مسددة.وكانت قوة الإسناد المدفعي والصاروخي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يلقنون الجيش السعودي ومرتزقته درساً في جيزان ونجران alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يلقنون الجيش السعودي ومرتزقته درساً في جيزان ونجران) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يلقنون الجيش السعودي ومرتزقته درساً في جيزان ونجران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).