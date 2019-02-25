2019/02/25 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شنّت قوات العدو الصهيوني، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 10 مواطنين بينهم قياديين اثنين في حركة الجهاد الإسلامي خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.وأوضحت أن قوات العدو اعتقلت، القياديين في حركة الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة جنوب غرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة اعتقالات صهيونية تطال 12 فلسطينيا بينهم قياديين في الجهاد الإسلامي alansaar.

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