بمسدس أطفال ... حاول اختطاف طائرة فقتلته الشرطة

2019/02/25 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قاسم ديوان المفوض بالشرطة في مدينة تشيتاجونج بجنوب شرق بنجلادش "المسدس الذي كان مع المشتبه به مسدس أطفال ولم تكن هناك متفجرات حول جسمه".وأضاف "لم يكن متزنا من الناحية العقلية على ما يبدو.سمعنا أنه كانت له مشكلة شخصية مع زوجته وطلب التحدث مع رئيسة الوزراء.لكنا مازلنا نجري تحقيقا.لا نريد أن نتوصل إلى أي استنتاج الآن".انتهى ..م ف

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