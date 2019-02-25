تحديد موعد تصويت البرلمان البريطاني على إتفاق بريكست

2019/02/25 | 09:53

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متابعة : سومر نيوز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، إن أعضاء البرلمان سيكونون قادرين على إجراء تصويت ج...

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