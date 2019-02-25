الأزمات المالية ورحيل أوديشو يُعقدان مهمة الزوراء في آسيا

2019/02/25 | 09:53

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بغداد : سومر نيوز

بعد خسارة فريق القوة الجوية أمام باختكور الاوزبكي في ملحق بطولة الأندية الأسيوية، تعد م...

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