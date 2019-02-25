العراق والكويت يؤكدان تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين وتوسيعها في المجالات كافة

2019/02/25 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة – عراق برس- 25 شباط / فبراير: رئيس الجمهورية برهم صالح، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية – الأوروبية، امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.



وأكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين وتوسيعها في المجالات كافة، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية والامنية، وضرورة ترسيخ الاستقرار والسلم في المنطقة واعتماد الحوار الجاد والبنّاء في معالجة القضايا والمستجدات على الساحتين العربية والاقليمية.



من جهته، جدد الشيخ صباح الاحمد حرص الكويت على وحدة العراق والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً رغبة بلاده بتطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، مثمناً جهود رئيس الجمهورية في تنشيط العلاقات الثنائية بين العراق والكويت.



انتهى اح

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