خلال لقائه العاهل السعودي.. رئيس الجمهورية يؤكد رغبة العراق في تعزيز أسس السلام والاستقرار

2019/02/25 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 25 شباط / فبراير: التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية – الأوروبية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية.



وأكد الرئيس حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المملكة وجميع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على ، ان ” العراق تبنى سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، ورغبته الجادة بتعزيز وترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر والأزمات على الساحتين العربية والإقليمية” .



بدوره أكد العاهل السعودي حرص بلاده على وحدة العراق، مجددا وقوف المملكة إلى جانب العراق في تصديه لعصابات الإرهاب، معربا عن أمله بتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين.



‎وتبادل رئيس الجمهورية والملك سلمان بن عبد العزيز وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتطورات على الصعيدين العربي والدولي.



انتهى اح

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