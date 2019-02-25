2019/02/25 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 26 في الحشد يقتحم وادي الغدف في الصحراء الغربية في الأنبار.يتبع..

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