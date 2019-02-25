2019/02/25 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلاق اعمال القمة العربية-الاوروبية الاولى في شرم الشيخ بمصر

متابعة - كلمة

انطلقت أمس الاحد، بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية

الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد

توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية

المستوى.وبدأت أعمال القمة بجلسة افتتاحية علنية في تمام الساعة السادسة

والنصف مساء يعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تتناول تعزيز الشراكة

العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية،

مشيرة إلى أن فعاليات اليوم الثاني من أعمال القمة ستبدأ في الساعة

العاشرة والنصف صباحا بجلسة حوار تفاعلي مغلقة بين الجانبين تتركز

على موضوع واحد يتعلق بسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية،

يليها جلسة عامة ثانية مغلقة تركز على محورين هما تعزيز الشراكة

العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، ثم

تختتم فعاليات القمة بجلسة ختامية علنية في تمام الساعة الثانية

ظهرا يليها مؤتمر صحفي.وستبحث القمة التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين

العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز

التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد

الأوروبي؛ بما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقتين.كما يركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن وتسوية

النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز

التعاون الاقتصادي وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية

المستدامة.وغادر رئيس الجمهورية برهم صالح العاصمة بغداد يوم امس السبت،

متوجهاً الى شرم الشيخ بمصر لحضور أعمال القمّة

العربيّة-الأوربيّة.وسيترأس صالح، وفد العراق في أعمال القمّة العربيّة-الأوربيّة التي

ستـُعقد في شرم الشيخ بمصر يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اعمال القمة العربية-الاوروبية الاولى في شرم الشيخ بمصر) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اعمال القمة العربية-الاوروبية الاولى في شرم الشيخ بمصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).