أول تصريحات رامي مالك بعد حصوله على الأوسكار

2019/02/25 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقى النجم الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك خطابا بعد تسلمه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “بوهيميان رابسودي”، وبدأ رامي كلمته بتوجيه الشكر لوالدته التي قال بأنها موجودة بين الحضور في الحفل.

وتوجه رامي بالشكر إلى باقي عائلته، وإلى كل من ساعده إلى الوصول إلى هذا الحلم، ومن بينهم فريق عمل الفيلم، وأعضاء فرقة “كوين” الشهيرة، والذين كانوا ضمن الحضور.

وقال رامي خلال حديثه إنه ابن مهاجرين مصريين أتوا إلى الولايات المتحدة وحاولوا إثبات أنفسهم، وإنه لا يستطيع ان يكون ممتنا أكثر لكل شخص آمن به ووثق في موهبته.

واختتم رامي كلمته بتوجيه الشكر إلى صديقته لوسي بوينتون قائلا لها “أنت قلب هذا الفيلم..



وأنت موهبة كبيرة..



لقد سرقتي قلبي”.

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