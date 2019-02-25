الدولار الأسترالي يرتفع بعد تأجيل ترامب رسوم الصين

2019/02/25 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الدولار الاسترالي واليوان الصيني، اليوم الإثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل زيادة في الرسوم على السلع الصينية، متعللا بمحادثات تجارة “بناءة”، وإنه سيعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإبرام اتفاق.

وزاد الدولار الأسترالي، الوسيط الأكثر سيولة للانكشاف على المخاطر الصينية، 0.5 % إلى 0.7162 دولار أمريكي، تفاعلا مع تغريدات ترامب على تويتر، والتي تزامنت مع أوائل المعاملات الآسيوية اليوم.

وقفز اليوان 0.6 % في السوق الداخلية إلى 6.6730 يوان مقابل الدولار، مسجلا أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو تموز.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، دون تغير يذكر عند 96.488.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني الذي سجل 110.67 ين للدولار، في حين زاد اليورو 0.1 % إلى 1.1342 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.6864 دولار أمريكي، مدعوما بقفزة في مبيعات التجزئة للربع الأخير من 2018، مما هدأ المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3068 دولار مع تطلع السوق لبعض الوضوح بشأن اتجاه محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

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