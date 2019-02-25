مدرّب تشلسي يرفض معاقبة الحارس

2019/02/25 | 09:57

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بغداد اليوم _ متابعة

نزع المدير الفني لفريق تشلسي الإيطالي، ماوريتسيو ساري، فتيل الأزمة التي تفجّرت خلال مباراة فريقه...





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