2019/02/25 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات الامنية العراقية إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أكثر من 500 عراقي خلال حملتها الأخيرة في آخر جيب لتنظيم داعش داخل الاراضي السورية، وأشارت الى أنها تسلمت دفعتين على ان يتم تسليم الباقين لاحقاً.

وتوشك قوات سوريا الديمقراطية اعلان النصر على داعش في معقله الأخير في الباغوز وهي منطقة تقع في وادي الفرات بالقرب من الحدود العراقية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في العراق أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت "عدداً كبيراً من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل"، مشيراً الى أن العراق تسلم 280 معتقلاً على شكل دفعتين.

وجاء في البيان "وتفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات (سوريا الديمقراطية) جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسليمهم الى قبل الجهات الامنية العراقية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف أن السلطات العراقية مستمرة في تسلم المعتقلين "لغاية اكتمال العدد".

وأشار البيان الى أن القوات العراقية "تجري عملية استلام الاسماء (من سوريا الديمقراطية) أولاً وتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحقهم واتخذت الاجراءات السليمة وفق القانون وإحالتهم...



الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ولم تذكر خلية الإعلام الأمني أي تفاصيل اخرى، لكنها اشارت الى أن "هذا الاجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط".





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