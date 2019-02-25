صور.. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند يصل أربيل بدعوة من رووداو

2019/02/25 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو - أربيل

وصل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، فجر اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل في إقليم كوردستان بدعوةٍ من شبكة رووداو الإعلامية، لحضور حفل توزيع جائزة شفا كَردي العالمية، والتي توزع في الذكرى السنوية لاستشهادها.وخلال الحرب ضد تنظيم داعش، كان فرانسوا أولاند رئيساً لفرنسا، وكان داعماً لكوردستان سوريا وإقليم كوردستان في أحلك وأصعب الأوقات التي شهدت هجمات واعتداءات من قبل مسلحي التنظيم، وخلال فترة رئاسته زار أولاند إقليم كوردستان مرتين، كما استقبل الرئيس مسعود البارزاني في قصر الإليزيه.

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