2019/02/25 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الاكترونية قبل عشرين سنة قامت رسامة عراقية تحمل اسم ليلى العطار برسم لوحة كاريكاتورية لبوش الاب ووضعتها على ارضية مدخل فندق الرشيد الذي كانت تعقد فيه المؤتمرات الصحفية ويسكن فيه …كبار الشخصيات العراقية والعالمية ايام نظام صدام حسين .في حينها كان على كل من يريد دخول الفندق ان يدوس على صورة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قد تسمعها للمرة الاولى قصة ليلى العطار من هي وكيف است)شهدت صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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