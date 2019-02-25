هبوط الدولار الأمريكي مع تطورات تجارية إيجابية

2019/02/25 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع إحراز واشنطن وبكين تطور إيجابي في مباحثاتهم التجارية.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه سيؤجل زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية نتيجة المحادثات التجارية المثمرة التي أحرزها الجانبان.





وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 1.1354 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 110.69 ين.





وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مُسجلاً 1.3067 دولار، كما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% عند 0.9993 فرنك.





وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.401.





وشدد ترامب على أنه بافتراض أن الجانبين قد تمكنا من إحراز تقدم إضافي فإنهم سيخططان لإجراء قمة تجمع بينه ونظيره الصيني في مار لوجو لإبرام اتفاق.





وفي سياق منفصل، قدم النائب الديمقراطي "خواكين كاسترو" مقترحاً في نهاية الأسبوع الماضي لمنع الرئيس الأمريكي من استخدام سلطاته التنفيذية المتمثلة في تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلنها في الشهر الجاري لبناء الجدار الحدودي.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مخزونات الجملة النهائية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





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