2019/02/25 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني لأعلى مستوى في 10 أسابيع في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع تطورات تجارية إيجابية بين الصين والولايات المتحدة.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عزمه لتأجيل تنفيذ أي زيادة في التعريفات الجمركية على واردات بلاده من الصين والتي كان مقرر لها في 1 مارس المقبل، وأرجع ذلك إلى التقدم الكبير في المباحثات بين البلدين.





وفي نهاية تعاملات اليوم صعد مؤشر "نيكي" بنحو 0.5% إلى 21528.2 نقطة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ جلسة 13 ديسمبر الماضي.





كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7% مُسجلاً 1620.9 نقطة.





وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار عند مستوى 110.64 ين.





وسجلت أسهم الشركات ذات التعرض الكبير للصين مكاسب، فزاد سهم شركة التكنولوجيا "كيانس" بنحو 4.3%، فيمتا صعد سهم "ياكاوا" إلكتريك" بنحو 2.7%.





أما سهم شركة "نيتيندو" فصعد بنحو 1%، مع إعلان الشركة عزمها لتنفيذ عملية إعادة شراء مليون سهم ما يعادل قيتهم 33 مليار ين (298.35 مليون دولار).





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