ترامب يؤجل الموعد النهائي للهدنة التجارية مع الصين

2019/02/25 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد أنه سيؤجل زيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية نتيجة المحادثات التجارية المثمرة التي أحرزها الجانبان.





وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، أمس الأحد إنه سعيد بأن يقول إن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً في محادثاتها التجارية مع الصين وذلك بخصوص قضايا هيكلية هامة بما فيها حماية الملكة الفكرية والعملات والخدمات والزراعة والعديد من القضايا الأخرى.





وأضاف ترامب أنه نتيجة لكل تلك المحادثات المثمرة فإنه قرر تأجيل أي زيادة في التعريفات الجمركية الأمريكية والتي كان محدداً لها 1 مارس المقبل.





وفي نهاية العام الماضي اتفقت الولايات المتحدة والصين على تأجيل أي قرار بخصوص زيادة التعريفات الجمركية على الواردات من بكين لمدة 3 أشهر، يسعيان خلالها للتوصل إلى اتفاق تجاري مشترك.





وتابع الرئيس الأمريكي أنه بافتراض أن الجانبين قد تمكنا من إحراز تقدم إضافي فإنهم سيخططان لإجراء قمة تجمع بينه ونظيره الصيني في مار لوجو لإبرام اتفاق.





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