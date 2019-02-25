روسيا: ترامب يحاول فرض “ناتو عربي” مصطنع على منطقة الشرق الأوسط

2019/02/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليانتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محاولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته فرض مفهوم مصطنع لحلف شمال الأطلسي على منطقة الشرق الأوسط، أو ما يعرف بالناتو العربي.

وقال وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول بشتى السبل والوسائل فرض مفهوم مصطنع لحلف شمال الأطلسي على منطقة الشرق الأوسط، وخلق هناك ما يسمى “الناتو العربي”.

وأوضح لافروف متحدثا في مؤتمر “التعاون الدولي في عالم مضطرب” الذي عقد في فيتنام تحت رعاية نادي الحوار الدولي “فالداي” والأكاديمية الدبلوماسية لفيتنام، أن “التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، أو ما يسمى MESA ، أو منظمة حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، الذي تحاول إدارة ترامب الآن فرضه على دول الخليج، بالإضافة إلى الأردن ومصر وإسرائيل، بالطبع، هو لصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، ولا يمت بصلة لمصالح المنطقة وشؤونها”.

وختم الوزير الروسي قائلا: كمثال على آخر الهياكل التي تحاول أمريكا زرعها بشكل مصطنع في العالم، هو مفهوم منطقة الهند والباسيفيك، التي يتم الترويج لها من قبل الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع اليابان وأستراليا، “والتي تندرج في سياق واضح يهدف لاحتواء الصين”.

ونظمت الولايات المتحدة قبل أيام اجتماعا في العاصمة البولندية وارسو بمشاركة دول عربية وإسرائيل حضره ممثلون عن نحو 60 دولة، بهدف تدارس مصير الشرق الأوسط ومجابهة إيران وحشد الدعم والتأييد لإسرائيل.

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