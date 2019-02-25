طالبان تعلن استئناف المفاوضات مع أمريكا الاثنين

2019/02/25 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليستحتضن دولة قطر، الاثنين، استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان والتي تهدف إلى وضع حد للحرب في أفغانستان، ما يثير آمالا ومخاوف بشأن مضمون تسوية مستقبلية وفي حين يلوح في الأفق موسم جديد من المعارك.

جاء ذلك وفق ما أكده بيان لحركة طالبان بأن المفاوضات سيتم استئنافها غد الاثنين، موضحا أن المفاوضات ستبحث موضوع وقف إطلاق النار.

وأكدت قطر من جهتها، الأحد، أن أحدث جولة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ستبدأ في الدوحة هذا الأسبوع، بمشاركة المسؤول السياسي بالحركة الملا عبد الغني باردار، وذلك رغم تقارير سابقة أشارت إلى احتمال غيابه.

ولم ترشح حاليا سوى تفاصيل محدودة في هذه المرحلة عن مدة هذه الجولة الجديدة من المفاوضات أو جدول أعمالها.



وسيشارك فيها الموفد الأمريكي زلماي خليل زاده وفريق من المفاوضين من طالبان يقوده شير محمد عباس ستانيكزاي النائب السابق لوزير الخارجية في عهد طالبان.

في نهاية كانون الثاني/ يناير وصفت المفاوضات التي دامت ستة أيام متعاقبة بأنها التقدم الأهم منذ التدخل الأمريكي في 2001.

وكان الجانبان اختتما المفاوضات مع “مسودة اتفاق” ركزت على وعود طالبان بمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية لكن من دون جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية ولا وقف لإطلاق النار.

ويخضع المفاوضون الأمريكيون لضغوط رئيسهم دونالد ترامب الذي وعد بـ”إنهاء الحروب الطويلة” التي تشارك فيها الولايات المتحدة.



كما أن حلول فصل الربيع يعني احتمال استئناف المعارك في البلاد.

بعد نزاع دام أربعين عاما منذ الغزو السوفياتي في 1979، خابت آمال الشعب الأفغاني في تحقيق السلام، وهو لا يزال اليوم يدفع ثمنا باهظا بسبب الحرب.

بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر، الأحد، كان العام 2018 الأكثر دموية على المدنيين مع مقتل 3804 شخصا معظمهم في هجمات لمتمردي طالبان وتنظيم الدولة أي بزيادة 11% مقارنة مع 2017.

ومؤخرا نظمت تظاهرات للمطالبة بوقف المعارك قرب معاقل المتمردين، في حين أجرى ممثلو طالبان لأول مرة أمام الكاميرات مباحثات في موسكو مع أعضاء في المعارضة لحكومة كابول.

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