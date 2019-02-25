الكويت يستثمر 20 مليار دولار بالهند

2019/02/25 | 10:44

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الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وثيقة حكومية صادرة عن الصندوق السيادي الكويتي، أن الصندوق يخطط لضخ استثمارات جديدة في العاصمة الهندية نيوديلهي بقيمة 20 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، بداية من العام الجاري وحتى عام 2022.

وتظهر الوثيقة، أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مجال البنية التحتية، حيث يأتي هذا التوجه في ظل النمو الاقتصادي الكبير في الهند الذي سجل 7.4% العام الماضي، فيما يشهد قطاع البناء والإنشاءات نمواً بنسبة 12%.

وتشير إلى أن الاستثمار في الهند يتميز بانخفاض نسبة المخاطر وارتفاع العوائد، وهو ما دفع الصندوق إلى ضخ نحو 5 مليارات دولار استثمارات هناك خلال العامين الماضيين.

وتمتلك الكويت رابع أكبر صندوق سيادي في العالم والثالث خليجياً بإجمالي أصول تقدر بنحو 592 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، وتستثمر هذه الأموال في أكثر من 44 دولة حول العالم.

وبالنظر إلى الخريطة الجغرافية لاستثمارات الصندوق السيادي الكويتي، يتبيّن أن الولايات المتحدة تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي استثمارات الصندوق، بما يصل إلى نحو 350 مليار دولار، وهي موزعة في الأسهم والسندات، خصوصاً سندات الخزانة الأميركية بنسبة 40%، مقابل 25% عبارة عن حصص في شركات ومصارف أميركية كبرى، و35% في قطاع العقارات.

وتأتي أوروبا في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 150 مليار دولار واليابان ودول آسيا بشكل عام في المرتبة الثالثة من حجم استثمارات الصندوق الكويتي بنحو 60 مليار دولار، وغالبيتها في شركات كبرى تعمل في قطاع السيارات والتكنولوجيا.

أما الشرق الأوسط، فيأتي في المرتبة الرابعة، باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وهي متنوعة في العقارات وحصص في شركات مالية وتكنولوجية وأسهم.

وتتوزع استثمارات الصندوق على الأسهم بنسبة 45%، والسندات 20%، والعقار 10%، واستثمارات بديلة 15%، واستثمارات في شركات تكنولوجية 10%.

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