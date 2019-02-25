مؤتمر علمي موسع للحد من وفيات الامهات والاطفال في النجف الأشرف

2019/02/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت جامعة الكوفة و بالتنسيق مع دائرة صحة النجف الأشرف المؤتمر العلمي الموسع الخاص بالرعاية التوليدية والحد من وفيات الامهات

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