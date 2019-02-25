محافظ نينوى يعلن عودة 8 الاف شرطي مفصول الى الخدمة

2019/02/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب، الاثنين، عن عودة 8 الاف شرطي من المفصولين الى الخدمة.

وقال العاكوب في تصريح إن “عدد المفصولين الذين عادوا الى الخدمة

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