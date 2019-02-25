إمتلاء سدود عراقية وكشف خزينها المائي

2019/02/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن امتلاء معظم السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده.

وقالت خلية الاعلام الحكومي في بيان، إن "وزارة الموارد المائية اعلنت عن امتلاء معظم السدود الخزنية في اعالي نهر دجلة وروافده حيث بلغ مجموع الخزين المائي الحالي 26 مليار متر مكعب".



وأكدت الوزارة بحسب البيان "استعدادها لاستقبال الكميات الاضافية من الواردات المائية المتوقعة نتيجة التساقط المطري خلال الأشهر الثلاثة القادمة"، مشيرة الى استثمار الواردات المتوقعة في تغطية الفراغ الخزني في أهوار جنوب العراق وبحيرة الثرثار، التي مازالت مستمرة بتغذيتها من واردات نهر دجلة لبناء خزين مائي كبير لمواجهة كافة الاحتياجات المائية لغاية العام المقبل".



وفي السياق ذاته كشفت الموارد المائية عن "ارتفاع نسب الاغمار لاهوار جنوب العراق بما يؤمن بيئة ملائمة وجيدة فيها، وبالأخص في هور الحويزة المتوقع امتلاؤه بالكامل خلال العام الجاري، لتكون المرة الأولى التي يمتلئ بها منذ تجفيف الاهوار من قبل النظام السابق".



يذكر ان الاهوار الوسطى الواقعة بين محافظات ذي قار وميسان والبصرة يتم في الوقت الحالي تغذيتها بالمياه العذبة من نهر دجلة.انتهى

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