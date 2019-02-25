2019/02/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية : اعتقال 4 متهمين بينهم نساء بجرائم القتل والسرقة والاختلاس

25/02/2019 10:43:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قوات الشرطة الاتحادية ، الاثنين ، عن اعتقال 4 متهمين بينهم نساء بجرائم القتل والسرقة والاختلاس في مناطق متفرقة من بغداد .

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من الفرقة الاولى القت القبض على متهمة مطلوبة في منطقة النهروان وفق المادة (٤٢١) ق.ع ( اختلاس ) الصادرة بحقها مذكرة قبض من محكمة تحقيق ، كما القت قوة اخرى من الفرقة الثانية على متهمة اخرى مطلوبة في منطقة الغزاليه وفق المادة (295) ق.ع ( تزوير ) والصادرة بحقها أمر قبض من محكمة تحقيق الكرخ ".

واضاف " ان قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على متهمين مطلوبين في منطقة الشعب والصادرة بحقهما مذكرة قبض وفق المادة (٤٠٦) ق.ع ( قتل ) مطلوبين الى مكافحة اجرام كربلاء".





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